Чечинев Вас. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечинев Вас. Куз.

Чечинев Вас. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чечинев Вас. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Белгородский уезд, Кобелево.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.