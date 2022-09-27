Киржой Дан. Руфов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиржой Дан. Руфов

Киржой Дан. Руфов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киржой Дан. Руфов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, с.Гольм.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.