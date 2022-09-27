Щевель Бинямин Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩевель Бинямин Евсеев

Щевель Бинямин Евсеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щевель Бинямин Евсеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд, Помпянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.