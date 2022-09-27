Зиблый Влас Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиблый Влас Яковл.

Зиблый Влас Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зиблый Влас Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Коровинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.