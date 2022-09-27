Поляков Зальм. Засим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Зальм. Засим.

Поляков Зальм. Засим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поляков Зальм. Засим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Котляковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.