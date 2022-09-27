Васин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасин Михаил Степанович

Васин Михаил Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васин Михаил Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Колунецкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.