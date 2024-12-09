Жуков Демьян Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Демьян Никифорович

Жуков Демьян Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жуков Демьян Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Соломатовской, с. Соломатова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.