Ишин Семен Дороф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшин Семен Дороф.

Ишин Семен Дороф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ишин Семен Дороф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Калугинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.