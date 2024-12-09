Павлинин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлинин Василий Петрович

Павлинин Василий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павлинин Василий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, гор. Троицк

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.