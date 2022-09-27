Лазаретный Дм. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаретный Дм. Мих.

Лазаретный Дм. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазаретный Дм. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Грозинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.