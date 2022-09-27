Заньковский Бронисл. Станиславов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаньковский Бронисл. Станиславов

Заньковский Бронисл. Станиславов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заньковский Бронисл. Станиславов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Жирмунской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.