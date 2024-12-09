Мельник Анд. Лукаш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Анд. Лукаш.

Мельник Анд. Лукаш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельник Анд. Лукаш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Борковск., с. Мельник.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.