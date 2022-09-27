Ильяшенко Семен Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльяшенко Семен Як.

Ильяшенко Семен Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильяшенко Семен Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Петровская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.