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Еськов Иван Еван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Еськов Иван Еван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Пригородной

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