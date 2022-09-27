Богданов Фрол Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Фрол Емел.

Богданов Фрол Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Фрол Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Перкумск. Арестов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.