Андреев Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Никифор Андреевич

Андреев Никифор Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Никифор Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Зюринская, с. Комаровки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.