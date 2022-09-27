Петрухин Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухин Федор Григорьевич

Петрухин Федор Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петрухин Федор Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Пролейская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.