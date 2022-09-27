Меделинцев Андрей Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеделинцев Андрей Павлов

Меделинцев Андрей Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меделинцев Андрей Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Леньковск., Бахаревской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.