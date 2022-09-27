Долбинин Никол. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбинин Никол. Афан.

Долбинин Никол. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долбинин Никол. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Колыбельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.