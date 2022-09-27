Шабловский Терентий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабловский Терентий Андреев

Шабловский Терентий Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шабловский Терентий Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд, Голубовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.