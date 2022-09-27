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Ариев Аракел Амбарцумович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ариев Аракел Амбарцумович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Ченахчинское общество, с. Сарушень

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