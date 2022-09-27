Кравцев Мануил Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравцев Мануил Куз.

Кравцев Мануил Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравцев Мануил Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Трубчевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.