Толмачев Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачев Андрей Павлович

Толмачев Андрей Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толмачев Андрей Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Никольской, д. Машины

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.