Мангазеев Дмитрий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМангазеев Дмитрий Никифоров

Мангазеев Дмитрий Никифоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мангазеев Дмитрий Никифоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Н. Кустовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.