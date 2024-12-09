Лебедев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Иван Федорович

Лебедев Иван Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедев Иван Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Сычёвский уезд, Писковская, д. Плотко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.