Соколов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Михаил Сергеевич

Соколов Михаил Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Михаил Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Николаевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.