Оленников Як. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОленников Як. Федор.

Оленников Як. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оленников Як. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Ольшанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.