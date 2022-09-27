Дебал Терент. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДебал Терент. Дмитр.

Дебал Терент. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дебал Терент. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Ивановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.