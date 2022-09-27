Гаран Еремей Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаран Еремей Троф.

Гаран Еремей Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаран Еремей Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Челбасы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.