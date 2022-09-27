Мельников Игн. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Игн. Герас.

Мельников Игн. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельников Игн. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Касевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.