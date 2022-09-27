Голубенко Кален. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубенко Кален. Андр.

Голубенко Кален. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голубенко Кален. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Алексеевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.