Морозов Тимофей Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Тимофей Кузьм.

Морозов Тимофей Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морозов Тимофей Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Княжевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.