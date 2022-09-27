Соболев Тимофей Ермол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Тимофей Ермол.

Соболев Тимофей Ермол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соболев Тимофей Ермол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.