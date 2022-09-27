Тихоненко Вукол Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихоненко Вукол Яковлев

Тихоненко Вукол Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тихоненко Вукол Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Бычковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.