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Ивиненко Илья Митрофанов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ивиненко Илья Митрофанов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Вязовской вол., с. Вязова

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