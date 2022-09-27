Савинин Никита Тар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинин Никита Тар.

Савинин Никита Тар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савинин Никита Тар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.