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Черкашин Иосиф Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черкашин Иосиф Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Петровск., с.Веревкино

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