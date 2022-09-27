Уманец Петр Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУманец Петр Денис.

Уманец Петр Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Уманец Петр Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, д. Дмитриевки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.