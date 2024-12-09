Михалев Сергей Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалев Сергей Вас.

Михалев Сергей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михалев Сергей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Оверенской в. с. Махово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.