Парфенов Ив. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенов Ив. Мих.

Парфенов Ив. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парфенов Ив. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Воронинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.