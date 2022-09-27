Муравчик Айзик Лейб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравчик Айзик Лейб.

Муравчик Айзик Лейб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муравчик Айзик Лейб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, Ляховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.