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Лаврентьев Михаил Лаврентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лаврентьев Михаил Лаврентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Алькеевской

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