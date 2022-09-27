Куликов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Михаил Петрович

Куликов Михаил Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куликов Михаил Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Итмановская вол., с. Глушенки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.