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Стражков Наум Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стражков Наум Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Садовской с. Николаевки

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