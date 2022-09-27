Стариков Александр Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтариков Александр Герасимов

Стариков Александр Герасимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стариков Александр Герасимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Николаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.