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Перегримов Дмитрий Евграфов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перегримов Дмитрий Евграфов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Макушинской

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