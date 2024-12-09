Сулаев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулаев Егор

Сулаев Егор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сулаев Егор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Архангельская, д. Подозерки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.