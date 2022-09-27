Вяткин Иван Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяткин Иван Кондратьевич

Вяткин Иван Кондратьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вяткин Иван Кондратьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Дубровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.