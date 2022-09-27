Виноградов Иван Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Иван Мих.

Виноградов Иван Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Виноградов Иван Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Солигаличский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.