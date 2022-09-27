Месель Сруль Аранович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМесель Сруль Аранович

Месель Сруль Аранович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Месель Сруль Аранович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Белостокский уезд, Городокская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.